Mash: Аэропорты, закрытые после начала СВО, готовятся к открытию

Аэропорты на юге и в центре России, приостановившие работу после начала СВО, срочно готовятся к открытию, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, решение об открытии воздушных гаваней могут принять в любой момент. В связи с этим сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха, а отделы кадров активно набирают новых людей.

Mash утверждает, что в течение недели после снятия ограничений запустят грузовые рейсы, а затем согласуют полетную программу пассажирских рейсов.

Напомним, аэропорты юга и центральной части России закрыты с 24 февраля 2022 года, когда была начата военная спецоперация РФ на Украине.

Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. Сообщалось, что безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь "несколько моментов", в том числе тестовый полет.