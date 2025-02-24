В Екатеринбурге коллекторы требовали вернуть долг погибшего участника СВО

В Екатеринбурге коллекторы требовали от родственников погибшего участника СВО вернуть его долг. Вопрос пришлось решать через прокуратуру.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в 2013 году житель уральской столицы заключил договор займа на 75 тысяч рублей с кредитной организацией. Вернуть деньги уралец не смог. По решению суда в пользу кредитной организации с него была взыскана задолженность и госпошлина – всего более 90 тысяч рублей.

В 2020 году право требования долга передали коллекторской организации. В дальнейшем должник ушел на спецоперацию, где затем погиб. Его мать направила коллекторам заявление о прекращении кредитных обязательств в связи с гибелью сына на СВО и приложила подтверждающие документы. Однако ей было отказано. Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

В ведомстве объяснили коллекторской организации положения законодательства, а ее руководителю внесли представление об устранении нарушений. После этого кредитные обязательства были прекращены, а наследников погибшего освободили от выплаты долга.

Напомним, недавно на Урале банк заплатил штраф за навязчивые звонки с требованием вернуть долг.