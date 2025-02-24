Переговоры РФ и США являются началом разговора на экспертном уровне

Анонсированные замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым переговоры России и США являются началом разговора на экспертном уровне. Так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Владимир Путин уже начал информировать государства-партнеры о контактах с США. МИД сообщит всю конкретику о предстоящих переговорах РФ и США на уровне экспертов.

По словам Пескова, Россия видит попытки Вашингтона действительно разобраться в первопричинах конфликта на Украине. Без их понимания качественно заниматься урегулированием невозможно. Москва приветствует желание США переформатировать двусторонние отношения.

При этом, слова пресс-секретаря нового президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт о заключении мира на этой неделе нужно проверять.

Представитель Кремля добавил, что Россия не планирует возобновлять диалога с Евросоюзом. Страны ЕС, в отличие от США, считают, что конфликт нужно продолжить.

Ранее пресс-секретарь заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия открыта для переговоров.

"Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать политическую волю двух глав государства, выйти на процесс мирного урегулирования. Мы сохраняем свою открытость. Президент Путин последователен в своем подходе", - заявил Песков.