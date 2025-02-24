Огнеборцы ликвидировали пожар на базе отдыха "Дедюха" в Добрянке

Огнеборцы ликвидировали пожар на базе отдыха "Дедюха" в Добрянке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС Прикамья.

Сообщение о пожаре поступило сегодня, в 09.17, к месту вызова были направлены силы и средства в количестве 25 человек личного состава и шести единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной происходило горение здания базы отдыха, частичное обрушилась кровля. На пожаре погибших и травмированных нет.

В 11.08 пожар был локализован, в 11.57 ликвидирован.

Площадь пожара выросла со 170 кв. м до 400 кв. м. Изначально сообщалось, что огонь мог перекинуться на второе здание, однако в ведомстве уточнили, что это одно большое здание под общей кровлей. Предварительная причина пожара устанавливается.