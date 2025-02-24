Россиянка, оставившая новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, получила 15 лет

Суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта.

18-летнюю Екатерину Бурнашкину в покушении на убийство близкого родственника, передает РИА Новости.

Защищающие ребенка юристы от турецкого министерства по делам семьи посчитали, что она "зашла в туалет для инвалидов намеренно, так как хладнокровно запланировала это деяние, ведь в такой туалет заходят реже".

Напомним, в октябре 2024 года студентка родила дочь в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда возвращалась домой из отпуска с мамой. Они оставили малышку в унитазе и попытались скорее перейти границу, но были задержаны. На суде они заявили, что якобы не подозревали о беременности. Мать девушки была оправдана.

Сообщалось, что девочке, которую сразу после появления на свет бросили в аэропорту Антальи, оформили гражданство РФ. Дипломаты направили ноту турецким властям о намерении вернуть девочку в Россию.