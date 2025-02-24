16-й пакет санкций против России одобрил Евросоюз

Главы МИД стран Европы одобрили 16-й пакет санкций против России. Он приурочен к третьей годовщине начала боевых действий на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов, сообщает Коммерсант.

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Новый пакет полностью запрещает импорт первичного алюминия. Ограничения также касаются 13 банков и 73 кораблей, которые ЕС считает частью российского теневого флота. Всего под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые якобы причастны к боевым действиям на Украине. Среди прочего страны Евросоюза запретят импорт хрома и некоторых химикатов, а также обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Также ЕС впервые вводит запрет для банков и финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФС).

Будапешт добился исключения для использования российской нефти и нефтепродуктов, а также избежал запрета на работу российского "Метровагонмаша", который занимается техобслуживанием метро в Будапеште. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее стало известно, что Великобритания хочет запретить въезд всем крупным политикам, чиновникам и менеджерам из России в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники, передает Lenta.

"Чтобы оказать давление на российскую элиту, Министерство внутренних дел объявило, что всем местным и федеральным министрам, а также директорам и топ-менеджерам крупных российских компаний будет запрещен въезд в страну", — написало издание.