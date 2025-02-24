Генпрокуратура подала иск к офшорным компаниям, связанным с Магомедовыми

Генпрокуратура РФ подала иск к связанным с Зиявудином и Магомедом Магомедовыми офшорным компаниям. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

В соответствии с этими данными, иск предъявлен к кипрскому офшору Omirico и его кредитору - компании Torresant Industry, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Как сообщал "Коммерсантъ", кипрский офшор использовался братьями для управления активами, в том числе, портами в Новороссийске и Приморском крае и аккумулирования и вовлечения в оборот средств, которые Магомед Магомедов незаконно приобрел в период его членства в Совфеде.

В 2011 году Магомедовы организовали получение Omirico ссуды на $150 млн от Torresant Industry ссуды. Это позволило им, даже продав акции компании, иметь доступ к ранее полученным незаконно активам, а затем восстановить контроль над Omirico, заявляли в прокуратуре.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018 года по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей. Зиявудин Магомедов был осужден на 19 лет колонии строгого режима. Его брат приговорен к 18 годам колонии. Позже сроки были смягчены.

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову, осужденному на 19 лет колонии за создание преступного сообщества и хищение 11 млрд руб. Арестованное имущество осужденных подлежит конфискации. В их числе - бойцовский клуб Eagles и акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Также суд постановил конфисковать акции автомобильного терминала Владивостокского порта, порта Петровск, АО "Объединенная зерновая компания" и другие активы подсудимых.