Россияне в основном поддержали упрощение экзаменов после 9 класса

Отмену половины экзаменов для поступающих в колледжи выпускников 9 классов россияне в большей степени поддержали. Такие результаты показал опрос Superjob.

Напомним, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который позволяет выпускникам 9 классов обеих столиц, а также Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей при поступлении в колледж сдавать не четыре, а всего лишь два экзамена - русский и математику. В следующем году эксперимент могут распространить на всю страну.

Каждый третий опрошенный (32%) одобрил инициативу. А еще 23% считают, что ее нужно распространить на всех, независимо от того, идут они в 10 класс или колледж. Только 22% против этой идеи, считая, что экзамены по предметам нужно сдавать, причем мужчин почти в два раза больше, чем женщин (28% против 16%). Они полагают, что это попытка создания малообразованной рабочей массы и простых исполнителей.

При этом 23% затрудняются ответить, отмечая, что это ставит людей в неравное положение и дает дополнительный стимул тем, кто плохо учится в школе, идти и дальше по пути наименьшего сопротивления. Но в условиях нынешнего низкого уровня образования это мало что изменит.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов уверен, что это дальнейший шаг на пути вниз для российской системы образования. ОГЭ станет "младшей копией" ЕГЭ с переводом в 100-балльный формат и погоней за баллами. Весь негатив, связанный с ЕГЭ, спустится вниз вплоть до пятого класса, а детей после начальной школы фактически обяжут выбирать "профиль", то есть основное общее образование будет окончательно ликвидировано. Детям больше не будут давать обязательного всестороннего образования, которое позволило бы корректировать на выпуске свои планы в связи с новыми обстоятельствами.