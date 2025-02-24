Астраханцы провели памятные акции у мемориалов воинской Славы

Накануне в День защитника Отечества, в сквере Астраханского государственного университета был открыт обновленный мемориальный комплекс, посвященный памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

"Вместе с губернатором, областными и городскими коллегами, ветеранами и общественниками отдали дань памяти астраханцам, погибшим в ходе специальной военной операции", - отметил Игорь Седов.

Также в Братском саду Астрахани почтили память земляков, отдавших жизни за мирное небо страны в годы Великой Отечественной войны.