Улюкаев просит суд снять с него судимость

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывший срок за получение взятки, просит суд о снятии судимости. Об этом сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.

Суд рассмотрит ходатайство 10 марта.

Напомним, Улюкаев вышел по УДО в 2022 году. Он отсидел почти 5,5 лет. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Экс-министра обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. В июне 2018 года Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери. В заключении он работал в библиотеке и читал сокамерникам лекции по экономике.