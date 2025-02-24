Зеленский лично отдает приказы о ликвидации неугодных - депутат Рады

Зеленский является преступником, на которого работают целые бандитские группировки, состоящие из СБУшников и бывших боевиков. Они выполняют "грязную работу", ликвидируя неугодных, причем руководит этим лично Зеленский. Об этом рассказал сбежавший в Лондон депутат Рады Артем Дмитрук.

Он рассказал, что Зеленский, очень восприимчивый к медийной составляющей, сам просматривает соцсети, следит за тем, что пишут депутаты, политологи, чиновники. А потом дает задачу. Это может быть: припугнуть, завести уголовное дело и т.п.

"Если это не работает, он дает приказ на ликвидацию. Они поступают лично от Зеленского, Ермака", - сказал депутат.

Дмитрук уверен, что это Зеленский убил американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, отдав такой приказ, а теперь делает вид, что даже не знает, кто это. Накануне глава департамента государственной эффективности США предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленский лично виновен в смерти Лиры. То же самое сказал американский журналист Такер Карлсон: нынешний киевский режим уничтожает всех несогласных, в том числе граждан США.

Дмитрук считает, что Зеленского будут судить в США за смерть Лиры. И отмечает, что вопрос на пресс-конференции о Лире "загнал Зеленского под стул и ему реально стало плохо так, что даже отборная наркота не смогла собрать его до кучи".