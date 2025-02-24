Лидеры Канады, Испании и Прибалтики приехали в Киев

На форум стран-партнеров Украины прибыли лидеры Канады, Испании и Прибалтики. Об этом сообщает издание "Общественное", пишет Lenta.ru.

Среди прибывших - президент Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич, а также премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Они проведут там форум стран-партнеров Украины.

На вокзале Киева их встречали глава МИД Украины Андрей Сибига, а также руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее издание РБК сообщало, что в Киев приехали председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Визит политиков приурочен к третьей годовщине начала боев на Украине. Как ранее сообщал украинский президент Владимир Зеленский, в этот день в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. На встречу должны приехать лидеры 13 стран, еще 24 политика будут участвовать в ней по видеосвязи.

19 февраля в Киев прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Он встретился с Зеленским. Но пресс-конференцию по инициативе американской стороны отменили.

Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США.