Арест бывшего замглавы администрации Дегтярска признан законным

Свердловский областной суд признал законным арест бывшего заместителя главы администрации Дегтярска Виктора Солдатова. Экс-чиновник останется в СИЗО.

Напомним, Солдатову предъявлено обвинение по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". В начале февраля Первоуральский городской суд отправил его под арест на 1 месяц и 29 суток – до 4 апреля 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции. Сегодня областной суд оставил решение без изменений по существу. Виктор Солдатов останется под стражей до весны.

В конце прошлого года силовики задержали главу Дегтярска Вадима Пильникова. Ему вменили статью УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" и сначала отправили в СИЗО. В феврале мэра отпустили под домашний арест.