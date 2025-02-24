Зеленский согласен уйти с поста президента ради мира или НАТО

Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир или Украину возьмут в НАТО. Об этом он заявил накануне на своей пресс-конференции.

"Если мир для Украины и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост, - я готов. Я также готов поменять пост на НАТО", - сказал он.

По его словам, принятие Украины в НАТО - это самый простой, самый лучший и самый дешевый вариант.

Как сообщалось, Зеленский считает, что его рейтинг 65% - именно столько украинцев будут бы ему доверяют. Он назвал себя "законно избранным президентом", но не даст проводить выборы, пока будет военное положение. Президент США Дональд Трамп сказал, что у того рейтинг 4%, и это печально. Так что Украине придется провести выборы. Британский журнал The Economist также написал, что Зеленский теряет популярность.

Украинский журналист Алексей Степура назвал признание Зеленского о мире и своем уходе глупым.

"Сейчас Трамп напишет: "Подавай в отставку, и сразу будет мир. Ты же сам это предложил, как и свои редкоземельные металлы! Тебя за язык не тянули", – написал Степура.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала Зеленского уйти в отставку после его слов.

"Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы. Мы больше не платим за их войну", - написала она.

Также Зеленский отказался даже признавать долги перед США. Он не признает даже 100 миллиардов долларов, так как он якобы договорился с Джо Байденом, что это грант, а гранты не возвращают.

Политолог Сергей Марков пишет, что украинцы сейчас молятся на Трампа и очень хотят, чтобы Трамп сломал Зеленского и Европу и подписал мир с Россией как можно быстрее.

"Закрытая социология дает доверие Трампу на Украине намного больше, чем Зеленскому. Если бы Трамп шел на выборы, его бы избрали президентом Украины уже в первом туре. Простые жители Украины готовы за мир отдать России не только Крым и Донбасс, но и Харьков и Одессу. Поэтому Зеленский против Украины. Украина хочет мира и убрать Зеленского. Зеленский хочет власти и войны", - считает Марков.

Накануне канал "Резидент" сообщил со ссылкой на источник в офисе Зеленского, что закрытая социология показала высокую поддержку в украинском обществе Трампа, ему доверяют почти 80% украинцев, а рейтинг Зеленского упал до уровня Петра Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов).