В Сургутском районе осуждены бывшие полицейские за организацию наркотрафика

В Сургутском районе осуждены бывшие полицейские за организацию наркотрафика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд признал двух бывших полицейских виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "б", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием сети "Интернет", организованной группой, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов.

Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 "тайников-закладок" с запрещенными в обороте веществами. Часть наркотиков обнаружена следователями по месту жительства участников организованной группы.

Всего правоохранительными органами обнаружено и изъято более 40 грамм наркотических средств и психотропных веществ растительного и синтетического происхождения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему начальнику оперативного подразделения наказание в виде 14 лет лишения свободы, а его подчиненному 12 лет лишения свободы, которое они будут отбывать в исправительных колониях строгого режима.

Подсудимые лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Кроме того, они лишены специальных званий. Приговор не вступил в законную силу.