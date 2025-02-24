В Польше разворовали €91 млн ЕС, предназначенные для помощи Украине

Польскую компанию RARS обвиняют в растрате финансовой помощи ЕС, которая была предназначена для Украины, сообщает RMF FM.

По информации радиостанции, во время правления партии "Право и справедливость" были потрачены средства в размере €91 млн при закупке генераторов для Киева.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) 23 февраля заявило о завершении расследования и потребовало взыскать эти деньги, пишет "Лента.ру".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Киев не может отчитаться о том, куда потратил переданные Вашингтоном средства. В начале февраля Владимир Зеленский в интервью Associated Press признался, что не знает, где миллиарды долларов, которые администрация Джо Байдена выделяла для помощи республике. Президент Украины заявил, что из 177 млрд долларов, отправленных из США, Киев получил только около 75 млрд, а куда делись оставшиеся деньги "он не имеет понятия".