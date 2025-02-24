Самолет из Екатеринбурга в Сочи ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи, рейс SU2919 компании "Аэрофлот" из Екатеринбурга был вынужден совершить вынужденную посадку в Минеральных водах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее аэропорт Сочи опубликовал информацию о вынужденной корректировке расписания в связи с ожидаемыми 23 и 24 февраля неблагоприятными метеоусловиями и усилением ветра до 18 м/с в городе и ФТ Сириус. Из-за этого, как сообщает авиаперевозчик, в Сочи не смогли приземлиться шесть рейсов.

Помимо самолета из Екатеринбурга, в Минеральные воды также отправился рейс SU1124 "Москва - Сочи". На запасной аэродром в Грозный ушли рейсы SU1126 и SU1610 из Москвы и SU2957 из Самары. В Махачкале приземлился рейс SU1140 из столицы.

Еще шесть рейсов, но уже из Сочи, были задержаны до улучшения погодных условий. Среди них

SU1071 в Москв;

SU1125 в Москву;

SU1127 в Москву;

SU2932 в Уфу;

SU1141 в Москву;

SU1611 в Москву.

"Пассажирам задержанных рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании", - добавили в пресс-службе.



