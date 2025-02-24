В Екатеринбурге сгорела частная "Газель", перевозившая работников

Рано утром в понедельник в Екатеринбурге сгорел автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел в восьмом часу утра на улице Серафимы Дерябиной. На площади в 10 квадратных метров сгорел автомобиль "Газель". В тушении были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.

Пожар потушили в течение шести минут. Причина возгорания сейчас устанавливается.

В соцсетях сообщается, что все случилось на выезде из Академического района: сгорела частная "Газель", перевозившая работников. 11 человек эвакуировались из автомобиля самостоятельно, в результате ЧП никто не пострадал.