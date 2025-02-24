Украина окажется в менее выгодном положении, чем Россия, после окончания конфликта

Украина окажется в менее выгодном положении, чем Россия после окончания конфликта. Это связано с позицией новой администрации президента США, считает экс-советник по национальной безопасности Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон. Об этом он рассказал японскому телеканалу NHK, пишет Lenta.ru.

Как напомнил политик, новый лидер США неоднократно повторял, что если бы он был президентом, то этой войны бы не было.

"Трампом действительно движет желание положить конец этой войне", — сказал Болтон.

По его словам, в своей стратегии Трамп считает, что все решат его отношения с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Также он верит в свою способность заключать сделки и решать все "с наскока".

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован. Но это не значит, что в этом виноваты русские.

Жесткая риторика американского лидера Дональда Трампа об Украине спровоцирована некорректным поведением президента Владимира Зеленского. Так сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.