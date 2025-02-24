В мэрии назвали фейками слухи об атаках на школы и детсады Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга призвала горожан не верить распространяемым в последние сутки слухам о якобы готовящемся скулшутинге в местных школах и детских садах. По данным мэрии, в соцсетях и мессенджерах идет спланированная информационная кампания, направленная на создание паники - ни один из подобных постов не является достоверным.

"Размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. С утра понедельника, 24 февраля, также фиксируется размещение фейковых видео со смонтированными сценами указанных акций", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что никаких беспорядков ни в одной школе города не происходит, а вся публикуемая информация на эту тему является фейком.

Несмотря на это, для уменьшения беспокойства горожан, в школах и детсадах уральской столицы были усилены меры безопасности. Руководители учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски.