Артем Жога: "Специальная военная операция еще сильнее сплотила нас"

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога обратился к жителям Уральского федерального округа в связи с трехлетием со дня начала специальной военной операции.

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24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале СВО. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Артем Жога считает, что "это было вынужденное, но в итоге правильное решение в ответ на события на Донбассе".

"Украина развязала настоящий геноцид в отношении Донбасса. Мирные города практически ежедневно подвергались обстрелам, страдали и гибли мирные жители. В 2021 году в ответ на попытки России найти мирное решение конфликта Украина при поддержке европейских стран встала на путь военного реванша, начав подготовку к агрессии в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Наша страна не могла безучастно смотреть на происходящее. День 24 февраля 2022 года разделил жизнь на до и после – не только для России, но и для многих других стран. Скинул с людей маски, показал, кто и чего стоит", - заявил уральский полпред.

Жога напомнил, что на Россию "сыпались бесчисленные пакеты санкций, страны Запада наперебой предрекали крах нашей экономики, но мы не только устояли, но и стали сильнее".

"Специальная военная операция еще сильнее сплотила нас и убедила в верности наших убеждений. Объединила нас вокруг национального лидера и помогла поверить в себя и в великое будущее нашей страны", - отметил Артем Жога, добавив, что "враг будет разбит, Победа будет за нами".

Недавно Артем Жога также заявил, что главная цель СВО уже достигнута, и эта цель – консолидация общества.