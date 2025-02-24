22 украинских БПЛА сбили прошедшей ночью над Россией

22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили прошедшей ночью над Россией. Дроны атаковали четыре региона, сообщает Министерство обороны.

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16 БПЛА силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Орловской областью, три – над Брянской, два - над Рязанской областью и один - над Республикой Крым.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, из-за падения обломков дрона произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.

19 февраля БПЛА пытался атаковать важный водонапорный узел в Донецкой народной республике (ДНР). Террористическую атаку сорвал "Купол Донбасса". Как сообщает штаб обороны ДНР, взрывотехники УФСБ России с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили боевую часть. Ее масса составила три килограмма. Специалисты отключили органы управления дроном и уничтожили взрывчатку на месте.