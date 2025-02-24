22 украинских БПЛА сбили прошедшей ночью над Россией
22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили прошедшей ночью над Россией. Дроны атаковали четыре региона, сообщает Министерство обороны.
16 БПЛА силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Орловской областью, три – над Брянской, два - над Рязанской областью и один - над Республикой Крым.
Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, из-за падения обломков дрона произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
19 февраля БПЛА пытался атаковать важный водонапорный узел в Донецкой народной республике (ДНР). Террористическую атаку сорвал "Купол Донбасса". Как сообщает штаб обороны ДНР, взрывотехники УФСБ России с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили боевую часть. Ее масса составила три килограмма. Специалисты отключили органы управления дроном и уничтожили взрывчатку на месте.