Ипотечные ставки на Кавказе в 1,5 раза превысили средние по стране

Ставки по жилищным кредитам на Северном Кавказе оказались в полтора раза выше средних по стране.

В целом по России в 2024 году с учетом льготных программ они достигли рекордных за последние пять лет 8,7%. Однако например в Чечне показатель доходит до 14%, а в Ингушетии — до 13%. Главная причина заключается в том, что на Кавказе сложно оформить льготную программу, так как многие застройщики работают не полностью официально. Гражданам приходится брать больше кредитов на "вторичку" под 30%.

Кроме того, банки завышают проценты из-за финансовых рисков, сообщают "Известия".

Напомним, в России ввод объема новостроек по итогам прошлого года снизился до 56%. Это касается всех городов-миллионников за исключением Казани, Уфы и Челябинска.