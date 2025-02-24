Мерц: Нет планов по отправке военных на Украину

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц сообщил, что вопрос об отправку военных на Украину в настоящее время не стоит на повестке дня.

По его словам, сейчас в приоритете обсуждение о том, как Европе следует поддержать Киев, так как этот вопрос рассмотрели недостаточно.

Также кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что его партия победила на выборах 23 февраля. Он отметил, что теперь необходимо как можно скорее создать работоспособную коалицию.

Согласно данным Exit poll, за ХДС/ХСС проголосовали 29% избирателей. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые в истории заняла второе место на выборах в Бундестаг (20% голосов). СДПГ Шольца набрала 16,5% поддержки выборщиков, сообщают "Известия".