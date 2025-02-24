24 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: t.me/AATrubetskoy

В России может подорожать красная рыба

В России могут вырасти цены на лососевые рыбы - горбушу, нерку, кижуч, семгу, чавычу, кету.

Как сообщили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, это может произойти  в случае принятия правительственного законопроекта, который меняет условия промысла лососевых в РФ.

"Дата, указанная в законопроекте, о перезаключении договоров в этом году, к сожалению, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ. На нас приходится до 80% вылова", — сообщил глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Он отметил, что предприятия, работающие на этих участках 20 лет, вложили в инфраструктуру сотни миллиардов рублей и добились серьезных результатов, которые выше, чем в СССР. "Однако сегодня нам предлагают продлить участки на 20 лет, а заплатить мы должны как за 40 лет по двойному коэффициенту. А если взять еще 20%, которые помимо этого мы платим в региональный бюджет, то мы должны заплатить ставку сбора как за 50 лет вперед", — указал Галицын. Отмечается, что данная ситуация однозначно скажется на сокращении вылова и росте стоимости лососевых.

Чтобы найти средства на перезаключения договоров, компаниям придется обращаться за кредитами в банки. Но если рыбы будет немного, отдать займы не получится, и рыбопромышленники столкнутся с банкротствами.

Правительство внесло документ в Госдуму 24 декабря 2024 года. Инициатива принадлежит Росрыболовству. Согласно проекту, все компании, которые добывают лососевых рыб, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры пользования рыболовными участками. В пояснительной записке к документу доходы бюджета от этого процесса оцениваются почти в 200 млрд руб. Представители отрасли считают, у них может не хватить финансовых возможностей выполнить эти требования, сообщают "Известия".

Теги: рыба, Росрыболовство


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