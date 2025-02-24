В Кремле объяснили жесткие высказывания Трампа о Зеленском

Жесткая риторика американского лидера Дональда Трампа об Украине спровоцирована некорректным поведением президента Владимиром Зеленским.

Как заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинский лидер позволяет некорректные заявления в отношении администрации США.

"Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе", - указал Песков.

Ранее вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что Зеленский еще пожалеет, что выбрал хамский и оскобительный стиль общения с нынешней американской администрацией.