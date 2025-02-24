В США не исключили использование стамбульских соглашений как основы сделки по Украине

Основой урегулирования конфликта вокруг Украины могут стать договоренности, достигнутые Москвой и Киевом по итогам стамбульских переговоров 2022 года.

Как сообщил CNN спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, протокольные стамбульские договоренности были составлены по итогам "очень убедительных и содержательных переговоров". "Мы были очень, очень близки к тому, чтобы что-то подписать, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. И я думаю, это будет потрясающий день", — указал Уиткофф.

Уиткофф отметил, что американские компании смогут вернуться в Россию, если урегулирования между Москвой и Киевом удастся достичь.