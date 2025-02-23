В Ставрополе собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку

Сегодня в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла на ул. Чапаева. Ребенок гулял недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. Территория не была оборудована специальными вольерами, животные свободно перемещались, оставаясь без присмотра.

Собаки напали на девочку, причинив ей множество травм. Животных попытался отогнать мужчина, проживающий неподалеку, выстрелив в них, однако уже было поздно. Ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Следователем СК России хозяйка собак задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. В настоящее время следователем допрашиваются свидетели, изымаются видео с камер наблюдения, назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.