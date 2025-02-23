Суд в Каменске-Уральском отправил в СИЗО несовершеннолетних подозреваемых по делу о пытках на автомойке

Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил под стражу 17-летнего и 16-летнего подозреваемого в издевательствах над двумя девушками на автомойке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Они останутся под стражей по 4 апреля. Решение может быть обжаловано.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, первый заместитель руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов провел выездной прием где встретился с представителями потерпевших.

Первый заместитель руководителя следственного управления регионального СКР заслушал доклад о ходе расследования и провел выездной личный прием граждан в городе Каменске-Уральском по уголовному делу о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. По итогам заслушивания дела даны указания о проведении следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений (в том числе обстоятельств, способствовавших произошедшему).

Надбитов поручил дать правовую оценку действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны. Анатолий Надбитов сообщил представителям потерпевших, что ход расследования находится на контроле со стороны руководства следственного управления СКР по Свердловской области, и что следствие примет все возможные меры, чтобы детально разобраться в произошедшем, дать по итогам следствия надлежащую правовую оценку действиям всех фигурантов уголовного дела.