Вместе с Путиным в церемонии приняли участие Министр обороны Андрей Белоусов и военнослужащие – участники СВО.

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Глава государства почтил память погибших воинов минутой молчания.



