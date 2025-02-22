Ужесточён договор по ископаемым между США и Украиной

Появилась новая версия возможных условий соглашения между США и Украиной.

Новая версия предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в соотношении 2:1. Украина вносит две трети будущими поступлениями от добычи, США – треть, которую уже предоставила в виде оружия.

Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов. Уточняется, что соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но также газ и нефть, приводит РИА Новости данные портала NV.

Ранее всего один час дали Владимиру Зеленскому на обдумывание сделки с США по редкоземельным металлам. Предложение украинским властям передал на прошлой неделе глава Министерства финансов США Скотт Бессент.. Напомним, что США требуют контроля над добычей украинских ресурсов "в качестве погашения задолженности за военную помощь". Президент Украины отказался. Позже появилась информация, что соглашение может быть подписано уже 22 февраля.