Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" планировали ещё один схожий поступок

Фигуранты дела о теракте в "Крокус Сити Холле" планировали ещё один теракт. Речь идёт о Дагестане.

Три фигуранта уголовного дела о теракте планировали ещё один теракт – на набережной Каспийска в Дагестане. Его планировали совершить с помощью самодельного взрывного устройства, говорится в документах, с которым ознакомился ТАСС.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 г. стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.