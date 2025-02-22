Роскачество предупредило о мошенничестве в отношении владельцев Visa и Mastercard

В России появился новый вид мошенничества. Его жертвами могут стать владельцы карт Visa и Mastercard.

Обладатели таких карт начали получать СМС-сообщения якобы от Сбербанка о возобновлении полного функционала их карт, включая трансграничные платежи. В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени "валидацию". Для "валидации" предлагается ссылка, которая ведёт на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных. Через неё же возможно распространение вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники используют ситуацию с ограничениями, наложенными на карты Visa и Mastercard в начале 2022 г., чтобы обмануть россиян и получить доступ к их личным данным и банковским счетам. Используя механизмы IP-телефонии, мошенники подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность, сообщает Роскачество.

Ранее стало известно, что Visa и Mastercard в скором времени могут вернуться в Россию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, компании потеряли большой рынок, они будут стремиться восстановить статус в стране. Однако, по мнению депутата, сделать это будет сложно, поскольку в России уже привыкли к новым системам.

"Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", - сказал политик.

Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях форума "Кибербезопасность в финансах", который прошёл в Екатеринбург, высказалась о возможном возвращении в Россию Visa и Mastercard. По её словам, представители платёжных систем не обращались в Центробанк по этому поводу, и говорить об их возвращении пока преждевременно.