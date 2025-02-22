Ситибанк простит долги по тысяче кредитов

Стало известно, что Ситибанк, который уходит из России, простит долги по сотням кредитов.

Подконтрольный американской Citigroup Ситибанк начал информировать клиентов-физлиц о возможности прощения их долга по кредитам. Списание затронет примерно 1 тыс. договоров, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, речь идёт о проблемных кредитах, которые Ситибанку не удалось продать рыночным игрокам. Объём такой задолженности он не раскрыл.

Citigroup объявила о намерении свернуть розничный бизнес в России ещё весной 2021-го. После начала специально военной операции американский банк анонсировал почти полную остановку деятельности российской "дочки" – прекращение операций по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, продажу кредитных портфелей.