Решетников: Требования к иностранным компаниям по локализации и инвестициям будут совсем иные

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что экономика России изменилась, и для иностранных компаний, решивших вернуться в РФ, требования по локализации и инвестициям будут совсем иные.

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"Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились", - цитирует ТАСС Решетникова.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что Россия будет пристально рассматривать ушедшие с рынка иностранные компании, которые хотят вернуться. До этого глава Минпрогмторга Антон Алиханов счёл, что России уже не нужны ушедшие иностранные компании.