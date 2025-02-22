Актёр Певцов вернётся в "Ленком Марка Захарова"

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов вернётся в театр "Ленком Марка Захарова". Это произойдёт после снятия фотографии артиста в фойе учреждения.

"А теперь – радостная и прекрасная новость. Художественный руководитель Московского театра "Ленком" Владимир Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра. Сначала будет возвращение в спектакль "Юнона и Авось", далее – участие в театральных работах нового худрука", - написал Певцов на своих страницах в соцсетях.

Ранее в театре "Ленком Марка Захарова" объяснили, почему из его фойе, где висят фотографии различных работавших в учреждении артистов, убрали портрет актёра, депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Там напомнили, что он сначала перестал быть частью труппы, а потом и вовсе раскритиковал "Ленком".