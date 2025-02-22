Украине пригрозили отключением от Starlink, если она не подпишет соглашение об ископаемых

США могут отключить Украину от Starlink. Это произойдёт, если страна не подпишет соглашение об ископаемых.

О такой инициативе сообщили Reuters несколько источников. Украинской стороне дали понять, что страну "незамедлительно отключат" от Starlink, если президент Владимир Зеленский вновь откажется от соглашения по минералам.

"Потеря Starlink станет огромным ударом для Украины. Она вся работает на этой системе", - сказал агентству один из источников, пишет ТАСС.

Ранее всего один час дали Владимиру Зеленскому на обдумывание сделки с США по редкоземельным металлам. Предложение украинским властям передал на прошлой неделе глава Министерства финансов США Скотт Бессент.. Напомним, что США требуют контроля над добычей украинских ресурсов "в качестве погашения задолженности за военную помощь". Президент Украины отказался. Позже появилась информация, что соглашение может быть подписано уже 22 февраля.