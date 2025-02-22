WSj: Соглашение США и Украины об ископаемых могут подписать уже сегодня

Названа возможная дата подписания соглашения между США и Украиной о минералах.

Соглашение о может быть подписано уже сегодня, 22 февраля. Об это сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их словам, документ может быть подписан, хотя он по-прежнему не завершён. Точных условий, изложенных в документе, собеседники издания не назвали, пишет РБК.

Ранее всего один час дали Владимиру Зеленскому на обдумывание сделки с США по редкоземельным металлам. Предложение украинским властям передал на прошлой неделе глава Министерства финансов США Скотт Бессент.. Напомним, что США требуют контроля над добычей украинских ресурсов "в качестве погашения задолженности за военную помощь". Президент Украины отказался.