В США скрывали состояние здоровья экс-президента Байдена

В Америке тщательно скрывали состояние здоровья Джо Байдена, когда гон был президентом США. В эфир же выдавали фальшивые сведения.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что в неофициальных разговорах журналисты признают, что знали о некомпетентности Байдена и о том, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня, а работа фактически не велась. Но, по её словам, публично они не сообщали об этом. Левитт подчеркнула, что, несмотря на понимание реальной ситуации, СМИ продолжали распространять недостоверную информацию о состоянии Байдена, пишут "Ведомости".

Ранее продемократическая The New York Times написала, что спонсоры Демократической партии США очень обеспокоены участием Байдена в президентских выборах. Стоило ли вкладываться в человека, у которого явные проблемы со здоровьем. И спонсоры думали над тем, как "элегантно" убрать Байдена, сохранив ему лицо. В итоге компанию Дональду Трампу составила Камала Харрис.