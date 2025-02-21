Министр иностранных дел Германии пригрозила США разрывом связей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и упомянула в этой связи политику "Zeitenwende" (смена эпохи, поворотный момент), в ходе которой были разорваны все связи с РФ, об этом она заявила в ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме, сообщают РИА Новости.

Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

"Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира", – сказала она, комментируя переговоры США с Россией по Украине.

В то же время Бербок в контексте германо-американских отношений призвала к тому, чтобы обождать дальнейшего развития событий, так как "ничего еще не решено".

"Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", - подчеркнула она.

Министр добавила, что, на ее взгляд, никто не имеет права "принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев – и это четкая позиция Германии".

Термин о смене эпох ранее ввел канцлер Германии Олаф Шольц после начала СВО на Украине, в рамках данной политики Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой и переориентировался с дешевого российского газа на дорогой СПГ из США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.