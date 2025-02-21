Трамп не видит вины России в возникновении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не виновата в возникновении конфликта на Украине.

Он обвинил в нем Зеленского и прежнего президента США Джо Байдена.

"Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда обрушиваются лживые СМИ. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные слова, Зеленский говорил неправильные слова. На на Украину напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо, и так делать нельзя, но Россию можно было так легко отговорить от этого, что войны не должно было быть", - сообщает ТАСС со со ссылкой на радиостанцию Fox News.