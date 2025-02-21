Следственный комитет возбудил еще два дела по пыткам девушек в автомойке на Урале

В Свердловской области возбуждено еще два уголовных дела по факту пыток девушек на автомойке в Каменске-Уральском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ранее в отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Вдобавок к ним возбуждены дела по ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст.133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса в Каменске-Уральском. Трое парней нанесли удары руками и ногами двум девушкам, причинив им боль и телесные повреждения. Девушек обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали и обзывали по национальному признаку, снимая все на видео. Утверждается, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.

Сообщалось, что конфликт произошел из-за отказа одной из девушек вступать в отношения, также сообщалось, что мужчины якобы являются приезжими. Ural Mash сообщает о задержании пытавших девушек мужчин.

В прокуратуре ранее заявили, что будут держать на контроле ход расследования.