Российский президент пообщается по телефону с главой КНР

Владимир Путин планирует телефонный разговор по телефону с Си Цзиньпином.

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Лидеры России и Китайской народной республики (КНР) обсудят итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Переговоры США и России прошли в столице Саудовской Аравии 18 февраля. В Эр-Рияд прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Встреча была посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.

Позже Песков сказал, что переговоры президентов РФ и США могут состояться до конца февраля. Ранее Трамп также не исключил возможность встречи с Путиным до конца февраля.