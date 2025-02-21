Путин: Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру, равную температуре Солнца

Боеголовки новых ракет "Орешник" выдерживают температуру, равную температуре на поверхности Солнца, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Весь мир говорит про "Орешник". А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании форума "Технологии будущего".

"Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. "Авангард" мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца", - приводит ТАСС слова Путина.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не спешит использовать более мощное оружие средней дальности как "Орешник" в ходе спецоперации. Отмечая боеспособность ракеты "Орешник", Путин заявил, что шансов ее сбить нет. После этого президент отметил, что его слова может подтвердить эксперимент. Это высказывание не понравилось президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи слова впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков описал как "эмоциональная перегрузка".

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о том, что в России заканчивается разработка не менее эффективного, чем "Орешник", оружия.