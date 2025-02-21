Мантуров: Россия готова рассмотреть закупки титана "Боингом" при его желании

Россия готова рассмотреть сотрудничество с Boeing по закупке титана при готовности американского авиапроизводителя, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что, когда компания приняла решение выйти с "Титановой долины" (ОЭЗ в Свердловской области), она закупала в большом количестве не просто "болванки", а готовые изделия для своего самолета.

"Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - цитирует ТАСС Мантурова.

Вице-премьер также отметил, что Россия будет пристально рассматривать возвращение тех, кто "убежал" с рынка в 2022 году.

Ранее о том, что американская компания Boeing планирует возвращение на российский рынок, сообщил SHOT. По информации телеграм-канала, корпорация собирается вновь разрешить российским авиакомпаниям закупать самолеты и наладить поставки запчастей на рынок России. Взамен американскому производителю могут снова открыть доступ к российскому титану, от которого компания сама отказалась в 2022 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о возможном возвращении американской корпорации Boeing на российский рынок. По его словам, пока какие-то рассуждения "вряд ли уместны".