Бельгия на год отложила поставки Украине F-16

Начальник генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина сообщил, что поставка Украине самолётов F-16 откладывается на год.

Причина – задержки с поставками из США самолетов F-35. На полную операционную готовность в бельгийских ВВС американские F-35 должны выйти в 2027 г., пишут "Ведомости".

В мае 2024-го стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16. Это должно было случится не сразу, а до 2028-го, первые истребители должны были поступить уже в прошлом году.