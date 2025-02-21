В Перми "минируют" школы и объекты торговли

В Перми опять минируют объекты торговли и образовательные учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.

21 февраля 2025 года на электронную почту Открытой школы поступило анонимное сообщение о минировании. Руководителем учебного заведения предприняты все необходимые меры безопасности. Сотрудниками правоохранительных органов проведена проверка, угроз для жизни и здоровья населения нет.

Также сегодня, в 15.20 в минтербез поступила информация об угрозе безопасности на объектах торговли в Перми. По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

"Министерство территориальной безопасности Пермского края призывает граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации и напоминает, что за распространение ложной информации о террористических угрозах, законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.