Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины

Президент США Дональд Трамп дал ЕС и НАТО три недели на согласование условий капитуляции Украины. Об этом сообщил депутат Европарламента из Финляндии Мика Аалтола, пишет Newsweek.

По его словам, Трамп заявил, что Европа должна "разобраться с этим сама". Если ЕС за это время не согласует единую позицию, глава Белого дома может начать вывод войск с континента.

Ранее бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что Россия и США согласовали план смещения Владимира Зеленского, который мешает мирному урегулированию. Он был согласован на встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

Политолог Сергей Марков считает, что Зеленскому уже поступил ясный сигнал - уезжать во Францию навсегда и передать власть кому-то другому.