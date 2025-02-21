Экс-глава "Гортранса" Екатеринбурга подал апелляцию на свой арест

Бывший руководитель ЕМУП "Гортранс" Сергей Нугаев подал апелляцию на решение Ленинского суда, определившего его в СИЗО. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, именно там будет рассматриваться апелляция.

В суде также отметили, что материалы дела пока к ним еще не поступили. Только после этого станет известна дата рассмотрения.

Нугаеву вменяют получение взятки в крупном размере. До этого источник в горадминистрации сообщил Накануне.RU, что в мэрии знали о скором задержании главы "Гортранса", а с силовиками велась "совместная работа". В этот же день стало известно, что новым главой предприятия станет главный инженер Михаил Щипанов.

На данный момент Нугаев находится под арестом до 12 апреля включительно.