Президент Франции призовет Трампа не быть слабым с Путиным

Эммануэль Макрон потребует от президента США Дональда Трампа быть жестче с Владимиром Путиным. Его слова передает France 24, пишет РИА Новости

"Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", — заявил французский президент.

Он отметил, что не собирается отправлять войска на Украину "завтра". При этом его правительство рассматривает предоставление гарантий безопасности этой стране после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Эммануэль Макрон 24 февраля посетит Вашингтон, а на следующий день туда приедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

18 февраля Эммануэль Макрон подвел итоги переговоров с главами стран Европы. Французский президент написал на своей странице в социальной сети, что обсуждения продолжатся в ближайшее время. Президент намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом после встречи европейских лидеров в Париже.

"Мы хотим прочного и долговременного мира на Украине", – заявил Макрон.